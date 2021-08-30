Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Месси далек от своей лучшей формы»

Наставник ПСЖ высказался о дебюте звездного форварда

  • 30.08.2021 07:12
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Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Месси далек от своей лучшей формы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский нападающий Лионель Месси дебютировал в составе ПСЖ в матче четвертого тура чемпионата Франции против «Реймса» (2:0).

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал дебют форварда. Месси вышел на поле на 66-й минуте, заменив Неймара.

«Лео только вышел на поле, но его первые касания дали нам что-то, добавили команде уверенности. Даже для такого футболиста, как Месси, важно хорошо дебютировать.

Он хорошо вошел в игру. Месси еще далек от лучшей формы, но он хорошо тренируется. После паузы на матчи сборных он будет в полном порядке», — сказал Почеттино.

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Источник — RMC Sport

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