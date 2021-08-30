В матче 2-го тура итальянской Серии А «Наполи» на выезде выиграл у «Дженоа» со счетом 2:1.
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреа Петанья (Наполи).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреа Камбьязо (Дженоа).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Руис (Наполи).
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Источник — MEGOGO
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