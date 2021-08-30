Рустам АХМЕДЗАДЕ: «Гол в ворота Шахтера посвящаю маме»

Форвард «Миная» – о ничьей с «горняками»

  • 30.08.2021 05:40
  • 527 просмотров
  • 0 комментариев
Рустам АХМЕДЗАДЕ: «Гол в ворота Шахтера посвящаю маме»
© ФК Минай. Рустам Ахмедзаде

В шестом туре чемпионата УПЛ «Минай» сыграл вничью с «Шахтером» (1:1). Автор забитого мяча в ворота «горняков» нападающий «Миная» Рустам Ахмедзаде поделился впечатлениями о сегодняшнем противостоянии в Ужгороде.

«Главный тренер «Миная» Василий Кобин настраивал нас сыграть через не могу, отрабатывать в отборе, действовать компактно и не позволять сопернику вскрывать оборону разрезными передачами.

На мой взгляд, мы выдержали испытание на прочность и на ничью наиграли, хотя ради справедливости нужно сказать, что с 18-й минуты гости находились в меньшинстве.

Конечно, очень доволен тем, что открыл счет забитым мячам в чемпионате УПЛ, тем более, что сделал это в матче с одним из грандов украинского футбола — «Шахтером», выступавшим в боевом составе. Посвящаю свой гол «Шахтеру» — маме, а уже  второй будет папе, моим самым преданным болельщикам.

Кстати, я не против, чтобы это произошло уже 1 сентября, когда сборная Азербайджана, за которую выступаю, будет играть в гостях  в отборочном матче чемпионата мира — с Люксембургом.

Завтра улетаю из Львова в немецкий Франкфурт, а уже оттуда буду добираться до места поединка. Затем у нас на очереди еще два важных поединка — с Ирландией и Португалией. С нетерпением жду этих противостояний», - сказал Ахмедзаде.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности