Президент Вереса: «У нас стоит задача побеждать в каждой игре»

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин поделился впечатлениями после победы над черниговской «Десной» (4:0) в 6 туре УПЛ.
«Это историческая победа для клуба. Мы на пути становления, поэтому для нас это важный результат.
У нас бонусы за победы, все об этом знают. Сегодняшняя победа - бонус для команды. У нас стоит задача побеждать в каждой игре», - сказал функционер.
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Источник — Футбол 1/2/3
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