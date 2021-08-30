Президент Вереса: «У нас стоит задача побеждать в каждой игре»

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин поделился впечатлениями после победы над черниговской «Десной» (4:0) в 6 туре УПЛ.

«Это историческая победа для клуба. Мы на пути становления, поэтому для нас это важный результат.

У нас бонусы за победы, все об этом знают. Сегодняшняя победа - бонус для команды. У нас стоит задача побеждать в каждой игре», - сказал функционер.