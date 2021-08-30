В матче 3-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Вильярреалом» со счетом 2:2.
События матча
|90'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Эсса Манди (Вильярреал).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Арнаут Груневельд (Вильярреал).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Атлетико Мадрид).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Ману Тригерос (Вильярреал).
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Источник — MEGOGO
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