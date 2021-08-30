В матче 2-го тура итальянской Серии А «Милан» на своем поле разгромил «Кальяри» со счетом 4:1.
События матча
|43'
|ГОЛ ! С пенальти забил Оливье Жиру (Милан).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Милан).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Деиола (Кальяри).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Сандро Тонали (Милан).
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Источник — MEGOGO
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