ВИДЕО. Сульшер про подписание Криштиану Роналду

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  • 30.08.2021 03:39
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ВИДЕО. Сульшер про подписание Криштиану Роналду
© Getty Images/Global Images Ukraine. Уле Гуннар Сульшер

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду возвращается в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб объявил о договоренности по трансферу 36-летнего форварда.

Ранее сообщалось, что Криштиану будет получать в «Ман Юнайтед» 25 миллионов фунтов в год. Сумма трансфера оценивается в 25 миллионов евро.

Напомним, что Роналду уже играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Оттуда он перешел в «Реал» (2009-2018), а затем – в «Ювентус».

В составе «Манчестер Юнайтед» Криштиану три раза выиграл чемпионат Англии, дважды – Кубок английской лиги и один раз Кубок страны.

В 2008 году португалец вместе с «Юнайтед» стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Предлагаем вашему вниманию реакцию главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера на подписание звезды.

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Источник — Sport.ua

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