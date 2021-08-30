Юрий ВИРТ: «Верес провел идеальный первый тайм»

Наставник «Вереса» – о разгромной победе над «Десной»

  • 30.08.2021 03:01
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Юрий ВИРТ: «Верес провел идеальный первый тайм»
© Футбол 1/2/3. Юрий Вирт

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал победу над черниговской «Десной» (4:0) в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы серьезно готовились, разобрали сильные стороны «Десны», футболисты отыграли дисциплинировано. Мы прекрасно понимали, что у соперника хорошие фланги, очень много передач с них в штрафную, нам нужно было эти фланги крепче держать, и выигрывать борьбу непосредственно в штрафной площади. Ну и конечно атаковать.

Мы провели идеальный первый тайм, забили 4 гола. Игра давалась, и все футболисты отработали на 5 баллов», - сказал Вирт.

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Источник — Футбол 1/2/3

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