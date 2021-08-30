Юрий ВИРТ: «Верес провел идеальный первый тайм»

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал победу над черниговской «Десной» (4:0) в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы серьезно готовились, разобрали сильные стороны «Десны», футболисты отыграли дисциплинировано. Мы прекрасно понимали, что у соперника хорошие фланги, очень много передач с них в штрафную, нам нужно было эти фланги крепче держать, и выигрывать борьбу непосредственно в штрафной площади. Ну и конечно атаковать.

Мы провели идеальный первый тайм, забили 4 гола. Игра давалась, и все футболисты отработали на 5 баллов», - сказал Вирт.