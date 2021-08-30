Менеджер Миная объяснил, почему на футболке Селезнева не было нашивки

Менеджер по маркетингу «Миная» Евгений Донцов объяснил ситуацию с Евгением Селезневым, который вышел на матч против «Шахтера» в футболке без нашивки УАФ с текстом «Слава Украине! Героям Слава!».



«Ситуация в том, что игроки часто дарят футболки, часто администраторы команды не в курсе, что игроки ее подарили. И часто бывает, что форму для игрока дозаказывают за день или в день игры. И такое бывает. А что касается шевронов, то, к сожалению, клубам их в достаточном количестве до сих пор не предоставили», – написал Донцов в фейсбуке.



Отметим, что в предыдущих матчах Селезнев играл с этой нашивкой.