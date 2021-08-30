Менеджер Миная объяснил, почему на футболке Селезнева не было нашивки

Скандальность ситуации сильно преувеличена

  • 30.08.2021 00:31
  • 761 просмотр
  • 2 комментария
Менеджер Миная объяснил, почему на футболке Селезнева не было нашивки
© ФК Минай

Менеджер по маркетингу «Миная» Евгений Донцов объяснил ситуацию с Евгением Селезневым, который вышел на матч против «Шахтера» в футболке без нашивки УАФ с текстом «Слава Украине! Героям Слава!».
 
«Ситуация в том, что игроки часто дарят футболки, часто администраторы команды не в курсе, что игроки ее подарили. И часто бывает, что форму для игрока дозаказывают за день или в день игры. И такое бывает. А что касается шевронов, то, к сожалению, клубам их в достаточном количестве до сих пор не предоставили», – написал Донцов в фейсбуке.
 
Отметим, что в предыдущих матчах Селезнев играл с этой нашивкой.

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Источник — Facebook

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Комментарии
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    Поручик Ржевский
    Поручик Ржевский, 30.08.2021 00:40
    0
    Продал шеврон, чтобы кормить семью...
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    romanchik.8409
    romanchik.8409, 30.08.2021 00:35
    +1
    Нужно ввести шевронных омдусменов 😂
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