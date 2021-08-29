Известно, на какой должности в Колосе останется Костышин

Президент клуба из Ковалевки не собирается отпускать специалиста

  • 29.08.2021 23:38
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  • 1 комментарий
Известно, на какой должности в Колосе останется Костышин
© ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин покинул свою должность, но с клуба не уходит.
 
По информации директора каналов «Футбол 1/2/3» Александра Денисова, 44-летний специалист перейдет на должность вице-президента клуба из Ковалевки.
 
Сообщается, что отставка Костышина могла состоятся еще две недели назад, но на тот момент ее удалось избежать.
 
Ранее стало известно, что президент «Колоса» предложил Костышину остаться работать в структуре клуба, но тогда не уточнялась должность.

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Источник — Великий футбол

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    BekXan
    BekXan, 29.08.2021 23:52
    -1
    Они начинали с президентом и вышли в вышку,Оставить Костышена который на одной волне с президентом это самоубийство нового тренера.Таких или убирают с клуба или отправляют руководить дублем.
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