Известно, на какой должности в Колосе останется Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин покинул свою должность, но с клуба не уходит.



По информации директора каналов «Футбол 1/2/3» Александра Денисова, 44-летний специалист перейдет на должность вице-президента клуба из Ковалевки.



Сообщается, что отставка Костышина могла состоятся еще две недели назад, но на тот момент ее удалось избежать.



Ранее стало известно, что президент «Колоса» предложил Костышину остаться работать в структуре клуба, но тогда не уточнялась должность.