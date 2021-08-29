ВИДЕО. Я рукой играю? Сидорчук эмоционально отреагировал на желтую карточку

Капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук очень эмоционально отреагировал на желтую карточку, показанную ему якобы за игру рукой в матче против «Колоса» (7:0).
Арбитр матча Александр Омельченко показал игроку желтую за намерение сыграть рукой в мяч, но полузащитник столичного клуба попытался доказать, что касания рукой не было. Судя по повторам, недовольство игрока можно понять.
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Источник — ПроФутбол
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