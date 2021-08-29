ВИДЕО. Я рукой играю? Сидорчук эмоционально отреагировал на желтую карточку

Полузащитник киевлян не согласился с решением арбитра

  • 29.08.2021 22:52
  • 1725 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Я рукой играю? Сидорчук эмоционально отреагировал на желтую карточку
© ФК Динамо Киев

Капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук очень эмоционально отреагировал на желтую карточку, показанную ему якобы за игру рукой в матче против «Колоса» (7:0).
 
Арбитр матча Александр Омельченко показал игроку желтую за намерение сыграть рукой в мяч, но полузащитник столичного клуба попытался доказать, что касания рукой не было. Судя по повторам, недовольство игрока можно понять. 

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Источник — ПроФутбол

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Robert Monroe
    online
    Robert Monroe, 29.08.2021 23:20
    +2
    Арбітр: "Ти хотів рукою зіграти", геніальне пояснення, арбітри читають думки і за них штрафують)
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    samird
    samird, 29.08.2021 23:19
    +2
    lenares85, 29.08.2021 23:14
    Не увидел он , должен вар был подсказать там или боковой
    Явная ошибка судьи, но ВАР желтые не проверяет - только, если есть подозрение на красную.
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    Robert Monroe
    online
    Robert Monroe, 29.08.2021 23:17
    +5
    М'яч у груди влучив, Сидорчук прибрав руку.
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    lenares85
    online
    lenares85, 29.08.2021 23:14
    +4
    Не увидел он , должен вар был подсказать там или боковой
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    igor_986
    online
    igor_986, 29.08.2021 23:10
    +5
    мда даже нахер не послал, а чемп понемногу меняется, скоро и мата не услишишь , а он то тут напрашивается
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    bonv
    bonv, 29.08.2021 23:01
    +13
    Суддя сліпий кріт.. Навпаки Сидорчук забирав руку назад і взагалі не грав рукою..
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