Состоится ли дебют? Месси – в запасе ПСЖ на матч с Реймсом

Ранее Лионель Месси впервые вошел в заявку ПСЖ на матч четвертого тура Лиги 1 против «Реймса», который состоится сегодня, 29 августа (начало – в 21:45).
Однако состоится ли дебют аргентинца за ПСЖ уже сегодня – пока что не известно. Месси остался в запасе парижан на матч.
Состав ПСЖ: Навас, Диалло, Макиньос, Керер, Хакими, Верратти, Гейе, Вейналдум, Неймар, Мбаппе, Ди Мария
Запас: Доннарумма, Кимпембе, Паредес, Данило, Эррера, Дракслер, Эбимбе, Калимуэндо, Месси
🚨 The @PSG_English starting XI for #SDRPSG 🔴🔵 pic.twitter.com/fhDse0q8RI— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 29, 2021
Источник — Twitter
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