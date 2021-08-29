Состоится ли дебют? Месси – в запасе ПСЖ на матч с Реймсом

Аргентинец впервые вошел в заявку своей новой команды

  • 29.08.2021 21:32
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Состоится ли дебют? Месси – в запасе ПСЖ на матч с Реймсом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ранее Лионель Месси впервые вошел в заявку ПСЖ на матч четвертого тура Лиги 1 против «Реймса», который состоится сегодня, 29 августа (начало – в 21:45).

Однако состоится ли дебют аргентинца за ПСЖ уже сегодня – пока что не известно. Месси остался в запасе парижан на матч.

Состав ПСЖ: Навас, Диалло, Макиньос, Керер, Хакими, Верратти, Гейе, Вейналдум, Неймар, Мбаппе, Ди Мария

Запас: Доннарумма, Кимпембе, Паредес, Данило, Эррера, Дракслер, Эбимбе, Калимуэндо, Месси

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