Не зря вызвали в сборную. Качараба забил за Славию в чемпионате Чехии

Сегодня пражская «Славия» в шестом туре чемпионата Чехии на выезде играет с «Карвиной». После первого тайма столичная команда ведет со счетом 2:1.
На 45-й минуте за «Славию» отличился украинский защитник Тарас Качараба. Для него это первый гол в 8 матчах в нынешнем сезоне.
Напомним, Качараба был вызван в сборную Украины на сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира-2022.
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Источник — Sport.ua
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