Не зря вызвали в сборную. Качараба забил за Славию в чемпионате Чехии

Сегодня пражская «Славия» в шестом туре чемпионата Чехии на выезде играет с «Карвиной». После первого тайма столичная команда ведет со счетом 2:1.

На 45-й минуте за «Славию» отличился украинский защитник Тарас Качараба. Для него это первый гол в 8 матчах в нынешнем сезоне.

Напомним, Качараба был вызван в сборную Украины на сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира-2022.