Заря – Ворскла. Известны стартовые составы

Сегодня, 29 августа «Заря» в шестом туре УПЛ примет «Ворсклу». Начало матча – в 19:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Заря»: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниор Рейс,Назарина, Громов, Кочергин, Булеца, Гладкий, Кабаев
«Ворскла»: Ризнык, Кане, Бондаренко, Пердута, Тамм, Чеснаков, Якубу, Челядин, Скляр, Тилль, Степанюк
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Источник — Sport.ua
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