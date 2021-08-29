4-й тур
Анже
2 : 0
Ренн
29.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лига 1. Поражение Ренна, ничья Ланса и Лорьяна

Продолжается четвертый тур чемпионата Франции

  • 29.08.2021 18:27
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Лига 1. Поражение Ренна, ничья Ланса и Лорьяна
© twitter.com/AngersSCO

Состоялись еще четыре матча в рамках четвертого тура французской Лиги 1. «Ренн» в меньшинстве на выезде проиграл «Анже», а «Страсбург» дома обыграл «Брест». Матчи «Клермон» - «Мец» и «Ланс» - «Лорьян» завершились вничью 2:2.

«Анже» - «Ренн» - 2:0
Голы: Буфаль 57, Чо 88
Удаление: Баде 43 (Ренн)

«Клермон» - «Мец» - 2:2
Голы: Ниакате 35 (автогол), Рашани 58 – Ниане 10, Десма 29 (автогол)

«Ланс» - «Лорьян» - 2:2
Голы: Клаусс 24, Фофана 70 – Лорьенте 27, Монкодуа 35

«Страсбург» - «Брест» - 3:1
Голы: Прцич 24, Дюверн 42 (автогол), Томассон 84 – Кардона 26

Ранее «Монако» одержал первую победу в сезоне.

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Источник — Sport.ua

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