Лига 1. Поражение Ренна, ничья Ланса и Лорьяна

Состоялись еще четыре матча в рамках четвертого тура французской Лиги 1. «Ренн» в меньшинстве на выезде проиграл «Анже», а «Страсбург» дома обыграл «Брест». Матчи «Клермон» - «Мец» и «Ланс» - «Лорьян» завершились вничью 2:2.
«Анже» - «Ренн» - 2:0
Голы: Буфаль 57, Чо 88
Удаление: Баде 43 (Ренн)
«Клермон» - «Мец» - 2:2
Голы: Ниакате 35 (автогол), Рашани 58 – Ниане 10, Десма 29 (автогол)
«Ланс» - «Лорьян» - 2:2
Голы: Клаусс 24, Фофана 70 – Лорьенте 27, Монкодуа 35
«Страсбург» - «Брест» - 3:1
Голы: Прцич 24, Дюверн 42 (автогол), Томассон 84 – Кардона 26
Ранее «Монако» одержал первую победу в сезоне.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.