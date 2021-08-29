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Монако
29.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Чемпионат Франции. Монако одержал первую победу в сезоне

После вылета из Лиги чемпионов монегаски наконец-то победили

  • 29.08.2021 16:01
  • 400 просмотров
  • 1 комментарий
Чемпионат Франции. Монако одержал первую победу в сезоне
© ФК Монако

Сегодня «Монако» в четвертом туре французской Лиги 1 на выезде обыграл «Труа». Дубль на счету Софиана Диопа.

Для «Монако» это первая победа в нынешнем сезоне Лиги 1. Ранее подопечные Нико Ковача в квалификации Лиги чемпионов вылетели от «Шахтера».

«Труа» - «Монако» - 1:2
Голы: Агилар 51 (автогол) – Диоп 40, 58

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    syrkis-shybkis
    online
    syrkis-shybkis, 29.08.2021 16:03
    0
    Я смотрю Агилару понравилось в свои забивать
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