Чемпионат Франции. Монако одержал первую победу в сезоне

Сегодня «Монако» в четвертом туре французской Лиги 1 на выезде обыграл «Труа». Дубль на счету Софиана Диопа.
Для «Монако» это первая победа в нынешнем сезоне Лиги 1. Ранее подопечные Нико Ковача в квалификации Лиги чемпионов вылетели от «Шахтера».
«Труа» - «Монако» - 1:2
Голы: Агилар 51 (автогол) – Диоп 40, 58
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Источник — Sport.ua
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