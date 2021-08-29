Александр РЯБОКОНЬ: «Десна полностью провалила первый тайм»

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал разгром от «Вереса» (0:4) в поединке 6-го тура УПЛ.
«Полностью провалили первый тайм. У «Вереса» все получалось, у нас — ничего. Все по делу. Что-что сломалось у нас внутри механизма. «Верес» был сегодня в порядке.
В перерыве поменяли рисунок игры, но счет остался прежним. Две последние игры вскрыли наши проблемы.
После сборных вы увидите сильную «Десну», как всегда», — отметил Рябоконь.
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Источник — Футбол 1/2/3
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