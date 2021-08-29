Александр РЯБОКОНЬ: «Десна полностью провалила первый тайм»

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал разгром от «Вереса» (0:4) в поединке 6-го тура УПЛ.

«Полностью провалили первый тайм. У «Вереса» все получалось, у нас — ничего. Все по делу. Что-что сломалось у нас внутри механизма. «Верес» был сегодня в порядке.

В перерыве поменяли рисунок игры, но счет остался прежним. Две последние игры вскрыли наши проблемы.

После сборных вы увидите сильную «Десну», как всегда», — отметил Рябоконь.