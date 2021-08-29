Петраков рассказал, кто будет капитаном сборной Украины

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков заявил, что 37-летний голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов останется капитаном сборной Украины.

«Капитаном раньше был Пятов Андрей. Вице-капитан — Ярмоленко Андрей. Я ничего не хочу менять. Ребята заслужили это право», — сказал Петраков.

В ближайшее время Украина проведет два матча отбора на ЧМ-2022. 1 сентября Украина на выезде сыграет с Казахстаном, а 4 сентября примет Францию. 8 сентября Украина проведет товарищеский поединок с Чехией на выезде.