Григорий СУРКИС: «В Лиге чемпионов Динамо такого не простят»

Почетный член УЕФА Григорий Суркис после разгрома «Колоса» (7:0) в 6-м туре УПЛ прокомментировал жеребьевку для «Динамо» в групповом турнире Лиги чемпионов, а также поделился ожиданиями от выступления национальной сборной под руководством нового тренерского штаба.

- Искрометная игра, которая была в первом тайме, дает основания с оптимизмом смотреть на то, что «Динамо» должно проводить весь матч в таком темпе, с таким же рисунком игры и не останавливаясь. Во второй половине матча мы играли без середины поля – все побежали атаковать. Поэтому хорошо, что защита и вратарь сыграли надежно. Но в Лиге чемпионов нам этого прощать не будут. На фоне этой крупной победы, при всем удовольствии, которое мы получили от игры, ребятам нужно задуматься над тем, чтобы не терять концентрацию ни на минуту матча. Ведь соперники в группе Лиги чемпионов – «Барселона», «Бавария» и «Бенфика» – нам этого прощать не будут. Поэтому динамика в игре «Динамо» с этими командами должна сохраняться с первой до последней секунды матча – и тогда, уверен, мы сможем с большим оптимизмом смотреть в будущее.

- «Динамо» на протяжении 11 лет не забивало 6 мячей в первом тайме в официальных матчах. В последний раз такое случалось в игре с «Ильичевцем». Можно ли это назвать достижением команды?

- Я не хотел бы концентрировать внимание на счете, ведь игра удавалась одной команде. В футболе так бывает, что одна команда играет, другая - защищается, и все, что летит в створ, достигает цели. Поэтому я бы не был в таком восторге от игры и счета первого тайма, потому что, как я уже отмечал, во втором тайме все было не так хорошо. Такого нельзя себе позволять, играть нужно с первой до последней секунды матча.

- Жеребьевка Лиги чемпионов для «Динамо» - со знаком плюс или минус?

- Каждая команда среди 31-го участника группового этапа Лиги чемпионов - кроме «Шахтера» и «Зенита», с которыми мы не могли встретиться - это достойные соперники. Более того, мы сеялись из четвертой корзины, поэтому каждая команда из первых трех корзин была бы серьезным соперником для «Динамо». Сегодня мы не считаемся фаворитами. Но болея за киевское «Динамо» много десятков лет, я наблюдал разные случаи - в том числе когда мы попадали в группу с «Барселоной» и выходили победителями. В памяти хранятся 7:0 по сумме двух встреч с «Барселоной», 3:1 дома с каталонцами в 1993 году, но тогда в ответном матче мы не смогли достичь нужного результата. Также вспоминается полуфинальный матч с «Баварией», где мы еще в первом тайме могли решить вопрос выхода в финал Лиги чемпионов. Но так складывается в футболе, что, если вы помните, на последней минуте первого тайма с 40-ка метров забил Тарнат, а Баслер бил бы еще тысячу раз по воротам с той позиции - и ни разу не забил бы. Мы же имели множество моментов, но не использовали их. Поэтому давайте не будем сейчас мечтать - и только от футболистов и тренерского штаба зависит наше настроение 14 сентября после первой игры с «Бенфикой».

Мы обыгрывали и лиссабонцев, поэтому давайте концентрироваться на другом - ребята едут в сборную, где будут защищать честь страны, что является колоссальной ответственностью, потому что мы все будем наблюдать за матчами против Казахстана и Франции. Нужно, чтобы они показали достойный результат в национальной команде и с хорошим настроением вернулись в клуб и концентрировались на матчах чемпионата Украины против «Металлиста-1925» и игре Лиги чемпионов с «Бенфикой».

- Каково ваше мнение о новом главном тренере национальной сборной Александре Петракове?

- Я хочу сказать, что он был тренером в детской школе «Динамо», когда я еще был президентом клуба. Это специалист, которому ничего не нужно доказывать на сегодняшний день. Он - специалист опытный, профессиональный тренер, со своей идеей игры. Это он доказал на чемпионате мира в Польше, победив со своими подопечными. Никто не считал сборную Украины фаворитом, но команда дала результат, которого никто не ожидал. У него есть тренерский штаб, которому он доверяет, есть игроки, с которыми он уже переговорил лично. Уверен, он сосредоточится на задаче набрать как можно больше очков, и по его словам, для национальной команды каждая игра будет как финал. Игра забудется, при этом желательно, чтобы счет был в нашу пользу после каждого матча.