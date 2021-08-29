Рейтинг WTA. Рекорд Костюк, Свитолина вышла на пятое место

На прошлой неделе девушки сыграли турнир WTA 250 в Чикаго. Украинка Элина Свитолина благодаря победе на этом турнире улучшила свою позицию и вышла на пятое место в рейтинге. Больше в топ-10 изменений нет.
Топ-10 рейтинга WTA
Особых изменений у украинок не произошло, но стоит отметить очередной персональный рекорд Марты Костюк, которая теперь занимает 55-е место.
Украинки в рейтинге WTA
В чемпионской гонке осталось без изменений. Элина Свитолина добавила пять позиций и теперь расположилась на 18-й строчке.
Чемпионская гонка WTA
Украинки в Чемпионской гонке WTA
Источник — Sport.ua
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