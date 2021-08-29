Рейтинг WTA. Рекорд Костюк, Свитолина вышла на пятое место

Украинки провели удачную неделю

  • 29.08.2021 13:30
  • 253 просмотра
  • 0 комментариев
Рейтинг WTA. Рекорд Костюк, Свитолина вышла на пятое место
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

На прошлой неделе девушки сыграли турнир WTA 250 в Чикаго. Украинка Элина Свитолина благодаря победе на этом турнире улучшила свою позицию и вышла на пятое место в рейтинге. Больше в топ-10 изменений нет.

Топ-10 рейтинга WTA 

Особых изменений у украинок не произошло, но стоит отметить очередной персональный рекорд Марты Костюк, которая теперь занимает 55-е место.
 
Украинки в рейтинге WTA

В чемпионской гонке осталось без изменений. Элина Свитолина добавила пять позиций и теперь расположилась на 18-й строчке.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке WTA

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности