Рейтинг WTA. Рекорд Костюк, Свитолина вышла на пятое место

На прошлой неделе девушки сыграли турнир WTA 250 в Чикаго. Украинка Элина Свитолина благодаря победе на этом турнире улучшила свою позицию и вышла на пятое место в рейтинге. Больше в топ-10 изменений нет.

Топ-10 рейтинга WTA

Особых изменений у украинок не произошло, но стоит отметить очередной персональный рекорд Марты Костюк, которая теперь занимает 55-е место.



Украинки в рейтинге WTA

В чемпионской гонке осталось без изменений. Элина Свитолина добавила пять позиций и теперь расположилась на 18-й строчке.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке WTA