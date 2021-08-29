В матче чемпионата Италии «Аталанта» не сумела обыграть «Болонью» - команды сыграли 0:0. Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел в основе и был заменен на 65 минуте.
Смотрите видеообзор матча:
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Источник — Sport.ua
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