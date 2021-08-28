Аталанта с Малиновским не победила, Специя без Коваленко пропустила 6 голов

В матче чемпионата Италии «Аталанта» не сумел обыграть «Болонью» - команды сыграли 0:0. Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел в основе и был заменен на 65 минуте.
В другой встрече «Специя» разгромно уступила «Лацио» 1:6, но сделала это без Виктора Коваленко. Украинский полузащитник провел матч в запасе.
Чемпионат Италии. 2-й тур
Аталанта - Болонья 0:0
Лацио - Специя 6:1
Голы: Иммобиле, 5, 15, 45+2, Андерсон, 47, Хисай, 70, Луис Альберто, 85 - Верде, 4
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Источник — Sport.ua
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