2-й тур
Аталанта
0 : 0
Болонья
28.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Аталанта с Малиновским не победила, Специя без Коваленко пропустила 6 голов

Сыграли команды Серии A с украинскими игроками в заявке

  • 28.08.2021 21:31
  • 2892 просмотра
  • 7 комментариев
Аталанта с Малиновским не победила, Специя без Коваленко пропустила 6 голов
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Италии «Аталанта» не сумел обыграть «Болонью» - команды сыграли 0:0. Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел в основе и был заменен на 65 минуте.

В другой встрече «Специя» разгромно уступила «Лацио» 1:6, но сделала это без Виктора Коваленко. Украинский полузащитник провел матч в запасе.

Чемпионат Италии. 2-й тур

Аталанта - Болонья 0:0

Лацио - Специя 6:1
Голы: Иммобиле, 5, 15, 45+2, Андерсон, 47, Хисай, 70, Луис Альберто, 85 - Верде, 4

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Tasha19
    Tasha19, 28.08.2021 22:54
    0
    Аталанта поки щось не дуже виглядає...
    Ссылка
    Vano
    online
    Vano, 28.08.2021 22:22
    0
    А с Коваленко б восемь 😂😂
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 28.08.2021 22:13
    +1
    Вот что мне в Витьке нравиться , так это то что он умеет выбрать нужную позицию на матч
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    mustapha
    mustapha, 28.08.2021 21:46
    +2
    Розрекламований кротівськоий самородок гріє банку навіть в сьомій макаронній лізі.Був би головним тренером збірної Шевченко,то випустив би смородка в основі розім'ятися, а то мабуть вже ноги затекли.
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 28.08.2021 21:45
    0
    зачем он уходил.Его же никто не выгонял.
    лч променять на лавку специи
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    Lyolik
    Lyolik, 28.08.2021 21:38
    +1
    shalava_dasha_vagina_shlyushnaya, 28.08.2021 21:37
    Если бы деревянного выставили, счет был бы в два раза больше ))

    Опередил
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    shalava_dasha_vagina_shlyushnaya
    online
    shalava_dasha_vagina_shlyushnaya, 28.08.2021 21:37
    +4
    Если бы деревянного выставили, счет был бы в два раза больше ))
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