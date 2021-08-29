Ника СИЧИНАВА о поражении 0:7: «Надеемся, что это не станет катастрофой»

Форвард «Колоса» Ника Сичинава прокомментировал поражение от «Динамо» (0: 7) в 6-м туре УПЛ:

«Готовились к игре и знали, что соперник все-таки чемпион прошлого сезона. Хотели агрессивно встретить, прессинговать, но допустили ошибки, которые «Динамо» нам не простило.

Получилось так, что первый тайм проиграли с большим счетом, а во втором тайме чуть перестроились и прижались к воротам, искать свои моменты в контратаке.

Поговорим, пообщаемся. Я надеюсь, что это поражение не станет катастрофой, а наоборот, мы будем больше поддерживать друг друга и играть в другой футбол, – сказал Сичинава.