Ника СИЧИНАВА о поражении 0:7: «Надеемся, что это не станет катастрофой»

Нападающий «Колоса» высказался о провальном матче

  • 29.08.2021 11:58
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  • 1 комментарий
Ника СИЧИНАВА о поражении 0:7: «Надеемся, что это не станет катастрофой»
© ФК Колос

Форвард «Колоса» Ника Сичинава прокомментировал поражение от «Динамо» (0: 7) в 6-м туре УПЛ:

«Готовились к игре и знали, что соперник все-таки чемпион прошлого сезона. Хотели агрессивно встретить, прессинговать, но допустили ошибки, которые «Динамо» нам не простило.

Получилось так, что первый тайм проиграли с большим счетом, а во втором тайме чуть перестроились и прижались к воротам, искать свои моменты в контратаке.

Поговорим, пообщаемся. Я надеюсь, что это поражение не станет катастрофой, а наоборот, мы будем больше поддерживать друг друга и играть в другой футбол, – сказал Сичинава.

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Источник — ПроФутбол

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    kaka, 29.08.2021 12:35
    0
    период Костышина ушел-пора клубу менять вектор-надеюсь назначат не физрука
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