Александр КУЧЕР: «В Луцке всегда было тяжело. Волынь бьется до конца»

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал выездную победу команды над «Волынью» (3:0).

— Александр Николаевич, с победой! Какие первые впечатления после сегодняшнего поединка?

— Спасибо. Конечно, положительные эмоции. Команда победила, хотя непростая игра была. Понимали, что соперник дома играет очень хорошо, агрессивно. Конечно, закрываются, больше контратакуют и делают ставку на стандартные положения. Это было явно видно сегодня, когда даже из центра поля шли подачи в штрафную, грузили на высокорослого футболиста. Мы положили мяч вниз, забили свои голы, получили три очка. Хочу поздравить всех ребят с заслуженной победой, молодцы.

— Что сказали подопечным в перерыве? Игра во втором тайме поменялась, сразу три гола...

— Надо было добавить агрессии впереди. Достучались до них, футболисты включили скорость. Плюс мы сделали некоторые замены, которые оправдали себя. Хочу поблагодарить ребят, которые вышли на замену, они усилили игру. Результат положительный, движемся дальше.

— Замены были чисто тактического плана или, может быть, кто-то где-то недоработал?

— Нет, у некоторых ребят были проблемы, мышечные травмы. Мы решили поберечь их и сделали замены.

— Команда поздравила и с победой, и с днем рождения Антона Поступаленко?

— Обязательно. Мы его поздравили с днем рождения, дали поиграть немного.

— А вообще, готовили команду к неуступчивой «Волыни»?

— Конечно, мы готовились. Знаю по себе, потому что сам играл здесь не раз. В Луцке всегда было очень тяжело, бескомпромиссная команда, бьется до конца. Даже проигрывая с крупным счетом, «Волынь» все равно отдает все силы, не останавливается, бежит, прессингует. Понимали, что нам здесь будет непросто.

— Шесть матчей — шесть побед на старте сезона. Можно ли в такой ситуации быть чем-то недовольным?

— Нам еще очень долго играть (улыбается).