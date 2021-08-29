Надежда КИЧЕНОК: «Играть против сестры всегда дополнительная мотивация»

Украинская теннисистка выиграла парный турнир в Чикаго

  • 29.08.2021 11:26
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Надежда КИЧЕНОК: «Играть против сестры всегда дополнительная мотивация»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ралука Олару и Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с румынкой Ралукой Олару выиграла парный турнир WTA 250 в Чикаго.

В финале Надежда огорчила свою сестру Людмилу, которая играла в дуэте с Макото Ниномией из Японии. Спортсменка поделилась эмоциями после матча.

«Это действительно был трудный матч. Всегда тяжело играть против своей сестры, это дополнительные нервы. Я благодарю Ралуку за то, что она мне помогла. Поединок прошел в борьбе, был упорным, и я очень счастлива, что мы смогли сегодня победить», - сказала Надежда.

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Источник — Большой теннис Украины

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