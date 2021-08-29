Надежда КИЧЕНОК: «Играть против сестры всегда дополнительная мотивация»

Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с румынкой Ралукой Олару выиграла парный турнир WTA 250 в Чикаго.

В финале Надежда огорчила свою сестру Людмилу, которая играла в дуэте с Макото Ниномией из Японии. Спортсменка поделилась эмоциями после матча.

«Это действительно был трудный матч. Всегда тяжело играть против своей сестры, это дополнительные нервы. Я благодарю Ралуку за то, что она мне помогла. Поединок прошел в борьбе, был упорным, и я очень счастлива, что мы смогли сегодня победить», - сказала Надежда.