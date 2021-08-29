Руслан КОСТЫШИН: «Хочется кричать и все разнести»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин на послематчевой пресс-конференций прокомментировал поражение от «Динамо» (0: 7) в 6-м туре УПЛ:

«Хочется в раздевалке кричать и все разнести. Но эта проблема появилась не сегодня, она появилась гораздо раньше. Я анализирую ситуацию. Ошибок много, в первую очередь моих. Когда нет результата, тренер должен за него отвечать. Для меня это родной клуб, после встречи с президентом будут какие-то выводы.

Мы два года назад «Шахтеру» так же проиграли, тогда было 0:6, и 0:5 в первом тайме. Но тогда хотя бы мы создавали моменты. Да, я разнес их в раздевалке, но у нас была куча моментов. А сегодня не было и моментов, и не было страсти. И это поражение принесет очень много пользы. Мы понимаем, что команда упала очень низко, и нужно подниматься вверх. Ты понимаешь, что нужно делать кардинальные изменения.

Что значит ребята не оправились после еврокубков? Они же профессионалы. А «Ворскла» же пришла в себя. Это если мы первую игру после Лиги конференций сыграли против «Руха», тогда мы можем поговорить о психологии. А уже прошло три недели. Поэтому, для футболистов и тренеров это не оправдание. Так можно весь сезон идти на последнем месте, если мы все время будем вспоминать вылет от Караганды.

Я хочу сказать спасибо нашим болельщикам, они молодцы. Даже при таком счете они нас поддерживали. Счет 0:7, у нас угловой, а они кричат ​​«Колос», они хотят, чтобы мы забили хотя бы гол. Это и есть настоящие болельщики! Большое уважение им за такое», - сказал Костышин.