Руслан КОСТЫШИН: «Хочется кричать и все разнести»

Наставник «Колоса» высказался о поражении со счетом 0:7

  • 29.08.2021 11:16
  • 3453 просмотра
  • 5 комментариев
Руслан КОСТЫШИН: «Хочется кричать и все разнести»
© ФК Шахтер Донецк. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин на послематчевой пресс-конференций прокомментировал поражение от «Динамо» (0: 7) в 6-м туре УПЛ:

«Хочется в раздевалке кричать и все разнести. Но эта проблема появилась не сегодня, она появилась гораздо раньше. Я анализирую ситуацию. Ошибок много, в первую очередь моих. Когда нет результата, тренер должен за него отвечать. Для меня это родной клуб, после встречи с президентом будут какие-то выводы.

Мы два года назад «Шахтеру» так же проиграли, тогда было 0:6, и 0:5 в первом тайме. Но тогда хотя бы мы создавали моменты. Да, я разнес их в раздевалке, но у нас была куча моментов. А сегодня не было и моментов, и не было страсти. И это поражение принесет очень много пользы. Мы понимаем, что команда упала очень низко, и нужно подниматься вверх. Ты понимаешь, что нужно делать кардинальные изменения.

Что значит ребята не оправились после еврокубков? Они же профессионалы. А «Ворскла» же пришла в себя. Это если мы первую игру после Лиги конференций сыграли против «Руха», тогда мы можем поговорить о психологии. А уже прошло три недели. Поэтому, для футболистов и тренеров это не оправдание. Так можно весь сезон идти на последнем месте, если мы все время будем вспоминать вылет от Караганды.

Я хочу сказать спасибо нашим болельщикам, они молодцы. Даже при таком счете они нас поддерживали. Счет 0:7, у нас угловой, а они кричат ​​«Колос», они хотят, чтобы мы забили хотя бы гол. Это и есть настоящие болельщики! Большое уважение им за такое», - сказал Костышин.

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Источник — ФК Колос Ковалевка

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    kaka, 29.08.2021 12:43
    0
    думаю опыт Костышина по выводу клубов в УПЛ может пригодится клубам из 1 лиги
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    kaka
    kaka, 29.08.2021 12:40
    0
    по крайней мере у Руслана есть яйца-не справился-ушел сам-не ждал пока выгонят
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    zzg77
    online
    zzg77, 29.08.2021 12:00
    +1
    Ждём от вас победы над Шахтёром!!!
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    c_a_p2
    online
    c_a_p2, 29.08.2021 11:52
    +1
    Нью-Васюки... Чекаємо в 2 лізі
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    bullyUA
    bullyUA, 29.08.2021 11:22
    +2
    Против Динамо играть в открытый футбол это самоубийство.
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