СВИТОЛИНА: «Были сложные условия в Чикаго, но я счастлива, что победила»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала чемпионкой турнира WTA в Чикаго. После победы в финале над Ализе Корне украинка поделилась впечатлениями.

«Это была хорошая неделя. Здесь были сложные условия на протяжении последних нескольких дней, но по итогу я счастлива, что получила трофей. Это хорошие чувства. Я приехала сюда, чтобы получить заряд уверенности, провести хорошие матчи и так в результате и получилось. Я с нетерпением жду выступления в Нью-Йорке.

С Ализе Корне никогда не бывает просто. Она большой боец, она много мячей возвращает на твою сторону. В таких условиях ты играешь не только против соперницы, но и против условий. Так что нужно действовать разумно», - сказала Свитолина.