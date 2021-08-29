Элина СВИТОЛИНА: «Очень довольна проведенной неделей в Чикаго»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала чемпионкой турнира WTA в Чикаго. После победы в финале над Ализе Корне украинка поделилась эмоциями.

«Очень довольна проведенной неделей здесь, в Чикаго. 16 турнир WTA. Очень признательна за вашу поддержку в грустные и счастливые моменты», - написала Элина в соцсетях.