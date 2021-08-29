ВИДЕО. Триумф Свитолиной. Как Элина взяла титул в Чикаго

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) завоевала титул на хардовом турнире категории WTA 250 в Чикаго. В финальном матче украинка обыграла Ализе Корне из Франции (№68 WTA).
Предлагаем вашему вниманию обзор финального противостояния.
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Источник — Sport.ua
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