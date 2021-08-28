Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Игра с Мариуполем сложилась удачно для Ингульца»

Наставник «Ингульца» – о разгромной победе

  • 28.08.2021 23:28
  • 153 просмотра
  • 1 комментарий
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Игра с Мариуполем сложилась удачно для Ингульца»
© УПЛ

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал победу над «Мариуполем» (3:0) в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги.

«Хочу поздравить болельщиков, которые пришли нас поддержать. Мы играем ради них.

Команда очень неплохо выглядела. Довольны, что игра сложилась удачно для «Ингульца».

Мы контролировали игру, ребята выполнили тренерскую установку, не давали сопернику играть в свой футбол. Где-то мы лучше смотрелись функционально», - сказал Лавриненко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 29.08.2021 00:02
    0
    ... логічно... якби програли - було б "нЄудачно"... наші експерти - на рівні наших політиків...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности