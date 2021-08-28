Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Игра с Мариуполем сложилась удачно для Ингульца»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал победу над «Мариуполем» (3:0) в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги.

«Хочу поздравить болельщиков, которые пришли нас поддержать. Мы играем ради них.

Команда очень неплохо выглядела. Довольны, что игра сложилась удачно для «Ингульца».

Мы контролировали игру, ребята выполнили тренерскую установку, не давали сопернику играть в свой футбол. Где-то мы лучше смотрелись функционально», - сказал Лавриненко.