ВЕРБИЧ: «Когда Мистер на лавке, то и думается на поле по-другому»

Хавбек «Динамо» – о разгромной победе над «Колосом»

  • 28.08.2021 23:08
  • 1242 просмотра
  • 5 комментариев
ВЕРБИЧ: «Когда Мистер на лавке, то и думается на поле по-другому»
© ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

Словенский полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич прокомментировал победу над «Колосом» (7:0) в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги.

– Насколько неожиданной стала победа над «Колосом» с таким крупным счетом?
– Мы каждую игру начинаем очень мотивированными. Если получается забить быстрый мяч, потом становится намного легче. С «Ингульцом» не удалось этого сделать, а с «Вересом», «Десной» и сегодня получилось – и посмотрите, как все закончилось. Ребята очень хорошо отыграли первый тайм, выдержали высокий темп, и «Колос» просто не смог сыграть на таком же уровне.

– Насколько важно для тебя было почувствовать игровой ритм после травмы?
– Я очень рад, что удалось выйти сегодня на поле. Но все равно надо много работать, чтобы набрать кондиции и вернуться в свою лучшую форму.

– Насколько важна роль Мирчи Луческу непосредственно возле команды на тренерской лавке во время матча?
– Когда он рядом с командой, то футболисты иначе действуют на поле. Не знаю, почему, но так оно и есть. С «Интером» в Милане и против «Ингульца» его не было с командой – и вы видели, какие результаты получились. Когда же он на тренерской лавке, то мы даже мыслим по-другому на поле.

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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 28.08.2021 23:48
    0
    головне, щоб в ЛЧ "мотівірованиє" не стали "ізнасілованиє" ... ну, як недомужики з Зорі, чи колгоспники з Ворскли, чи трактористи з Колоса...
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 28.08.2021 23:44
    -2
    – Мы каждую игру начинаем очень мотивированными.
    Правда с «Ингульцом» не удалось этого сделать и с «Интером» тоже
    - А Бенфикой вы обязуетесь выйти мотивированными??
    - Мы будем супер- мотивированными
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    KoPoJIb_KpoToB
    KoPoJIb_KpoToB, 28.08.2021 23:20
    -5
    Вот в Лиге Чемпионов и посмотрим ,как вам думается.
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    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 28.08.2021 23:18
    +3
    ....пісяля таких слів плаче десь в кутку Лесик, ЙожикЙожиковіч, Блоха, Лужний, Буряк і всі інші фізруки з динамівськими серцями і якимись конспектами...
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    thurman murman
    thurman murman, 28.08.2021 23:15
    -8
    я хочу срати
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