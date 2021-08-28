ВЕРБИЧ: «Когда Мистер на лавке, то и думается на поле по-другому»

Словенский полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич прокомментировал победу над «Колосом» (7:0) в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги.

– Насколько неожиданной стала победа над «Колосом» с таким крупным счетом?

– Мы каждую игру начинаем очень мотивированными. Если получается забить быстрый мяч, потом становится намного легче. С «Ингульцом» не удалось этого сделать, а с «Вересом», «Десной» и сегодня получилось – и посмотрите, как все закончилось. Ребята очень хорошо отыграли первый тайм, выдержали высокий темп, и «Колос» просто не смог сыграть на таком же уровне.

– Насколько важно для тебя было почувствовать игровой ритм после травмы?

– Я очень рад, что удалось выйти сегодня на поле. Но все равно надо много работать, чтобы набрать кондиции и вернуться в свою лучшую форму.

– Насколько важна роль Мирчи Луческу непосредственно возле команды на тренерской лавке во время матча?

– Когда он рядом с командой, то футболисты иначе действуют на поле. Не знаю, почему, но так оно и есть. С «Интером» в Милане и против «Ингульца» его не было с командой – и вы видели, какие результаты получились. Когда же он на тренерской лавке, то мы даже мыслим по-другому на поле.