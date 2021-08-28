Динамо повторило рекорд чемпионатов Украины

В матче с «Колосом» (7:0) «Динамо» одержало свою самую крупную победу в чемпионатах Украины за последние 8 лет, 8-й раз в истории добившись преимущества в 7 мячей. Фундамент разгрома ковалевцев был заложен уже в первом тайме, который подопечные Мирчи Луческу выиграли со счетом 6:0, повторив тем самым рекорд УПЛ. С тем же счетом динамовцы 31 октября 2010 года вели после первой 45-минутки в матче с «Ильичевцем» (9:0), а «Волынь» 29 ноября 2015 года в поединке с запорожским «Металлургом» (9:1).
Самые крупные победы «Динамо» в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Тренер «Динамо»
|
Соперник
|
Счет
|
31.10.2010
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
Ильичевец (д)
|
9:0
|
06.10.2013
|
Олег БЛОХИН
|
Металлург Д (д)
|
9:1
|
12.09.2002
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Ворскла (д)
|
8:0
|
04.05.1995
|
Николай ПАВЛОВ
|
Верес (д)
|
7:0
|
30.08.1998
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Прикарпатье (д)
|
7:0
|
22.09.2001
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Кривбасс (г)
|
7:0
|
11.11.2004
|
Йожеф САБО
|
Оболонь (г)
|
7:0
|
28.08.2021
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Колос (д)
|
7:0
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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