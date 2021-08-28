Динамо повторило рекорд чемпионатов Украины

В матче с «Колосом» (7:0) «Динамо» одержало свою самую крупную победу в чемпионатах Украины за последние 8 лет, 8-й раз в истории добившись преимущества в 7 мячей. Фундамент разгрома ковалевцев был заложен уже в первом тайме, который подопечные Мирчи Луческу выиграли со счетом 6:0, повторив тем самым рекорд УПЛ. С тем же счетом динамовцы 31 октября 2010 года вели после первой 45-минутки в матче с «Ильичевцем» (9:0), а «Волынь» 29 ноября 2015 года в поединке с запорожским «Металлургом» (9:1).

Самые крупные победы «Динамо» в чемпионатах Украины