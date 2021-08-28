Динамо повторило рекорд чемпионатов Украины

Киевляне выиграли первый тайм у «Колоса» со счетом 6:0

  • 28.08.2021 22:59
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  • 1 комментарий
Динамо повторило рекорд чемпионатов Украины
© ФК Динамо

В матче с «Колосом» (7:0) «Динамо» одержало свою самую крупную победу в чемпионатах Украины за последние 8 лет, 8-й раз в истории добившись преимущества в 7 мячей. Фундамент разгрома ковалевцев был заложен уже в первом тайме, который подопечные Мирчи Луческу выиграли со счетом 6:0, повторив тем самым рекорд УПЛ. С тем же счетом динамовцы 31 октября 2010 года вели после первой 45-минутки в матче с «Ильичевцем» (9:0), а «Волынь» 29 ноября 2015 года в поединке с запорожским «Металлургом» (9:1).

Самые крупные победы «Динамо» в чемпионатах Украины

Дата

Тренер «Динамо»

Соперник

Счет

31.10.2010

Олег ЛУЖНЫЙ

Ильичевец (д)

9:0

06.10.2013

Олег БЛОХИН

Металлург Д (д)

9:1

12.09.2002

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Ворскла (д)

8:0

04.05.1995

Николай ПАВЛОВ

Верес (д)

7:0

30.08.1998

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Прикарпатье (д)

7:0

22.09.2001

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Кривбасс (г)

7:0

11.11.2004

Йожеф САБО

Оболонь (г)

7:0

28.08.2021

Мирча ЛУЧЕСКУ

Колос (д)

7:0

 

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Вячеслав Федак
    Вячеслав Федак, 28.08.2021 23:27
    -5
    Соперники по ЛЧ просто обписялись)))
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