В воскресенье, 29-го августа, состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» будет принимать полтавскую «Ворсклу».

Поединок пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена», арбитр из Днепра Виталий Романов даст стартовый свисток в 19:30.

«Заря» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Запорожье можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Ворскла».