Мирча ЛУЧЕСКУ: «Все соперники в группе ЛЧ сейчас по уровню выше Динамо»

Тренер прокомментировал уверенную победу киевлян

  • 28.08.2021 22:35
  • 2534 просмотра
  • 18 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Все соперники в группе ЛЧ сейчас по уровню выше Динамо»
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Динамо» Мирча Луческу оценил победу 7:0 в матче УПЛ против «Колоса». Тренер вернулся к работе у поля после проблем со здоровьем.

Кроме того, Луческу прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов, где команда сыграет с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой».

«Доволен, но немного устал. Победа приносит хорошее настроение. Я рад, что присутствовал на этом матче. Удался нам первый тайм, а во втором сбавили обороты, расслабились немного. Результат показывает нашу силу, хотя «Колос» - хорошая команда, просто неудачный день для них. Мы реализовали почти все, что создали».

«Лига чемпионов? Сильная группа, будем пытаться. Очень серьезно отнесемся ко всем противникам. Все три соперника играют на уровне, который выше, чем у «Динамо». Но мы второй год играем, развиваемся и прогрессируем».

«Как по мне, в прошлом году в ЛЧ играли на равных со всеми, но индивидуальные ошибки сказались. Была разница в классе и опыте», - сказал Луческу.

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Источник — ПроФутбол

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 28.08.2021 23:07
    -1
    Ну и какой смысл детских "минусов" на мой первый комментарий??
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 28.08.2021 23:03
    0
    Shara, 28.08.2021 22:56
    Стадо баранов : без деда ноль кома ноль. Кто ж их купит? Никого продать не могут.
    Продажа заплесневелого Супряги безнадёжно затянулась по причине невменяемости продавца
    Ссылка
    Shara
    online
    Shara, 28.08.2021 23:01
    -1
    lenares85, 28.08.2021 22:54
    Так Динамо его изменило в лучшую сторону. Он гнал на судейство нил постоянно щас ни слова, набирал чернокожих не давал сборников, щас 8-10 человек сборники, в проигреше винил всех даже того кто мячи подавал сейчас нет. Потому что атмосфера в Динамо раскрывает положительное , а в Шахтере только негативные черты человека ,как какое то гнилое место .Виноват кто создал такую атмосферу Ахмеетов и павелка их политика
    Никак он не поменялся. Как был , так и остался. Просто в чужом глазу - бревно. И хозяин всех судей купил. Динамо прощают то, что другим не прощается. Старшой вернулся и началось... Другие шубы уже ))))
    А вообще там деда не ценят, дрведут до инфаркта. Хоть купили бы кого-то нужного ему. Так нет, клейтонов тянут ...
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    avk2307
    avk2307, 28.08.2021 22:58
    +1
    CheMP, 28.08.2021 22:53
    где провокация?! я продолжил разговор и дискуссию из онлайна матча ДК-Колос и поста с заголовком от спортуа
    повторю вопрос: То что ты написал по сути к этой статье?
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    Shara
    online
    Shara, 28.08.2021 22:56
    -4
    --smart--Forever, 28.08.2021 22:38
    ....Но мы второй год играем, развиваемся и прогрессируем..... (с)

    Особенно был виден прогресс в товарняке с Интером. Да чё там, супер-прогресс
    Стадо баранов : без деда ноль кома ноль. Кто ж их купит? Никого продать не могут.
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 28.08.2021 22:56
    -3
    lenares85, 28.08.2021 22:54
    Так Динамо его изменило в лучшую сторону. Он гнал на судейство нил постоянно щас ни слова, набирал чернокожих не давал сборников, щас 8-10 человек сборники, в проигреше винил всех даже того кто мячи подавал сейчас нет. Потому что атмосфера в Динамо раскрывает положительное , а в Шахтере только негативные черты человека ,как какое то гнилое место .Виноват кто создал такую атмосферу Ахмеетов и павелка их политика
    "Так Динамо его изменило в лучшую сторону" ааа от вы гоните,ребята,канеш...
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 28.08.2021 22:55
    -2
    ALKOSruLKA, 28.08.2021 22:53
    по-суті, Одесі - команди нема... жаль... а в Києві - є... (хоча б якась..) Ще й ділиться молодняком з рассєйскімі Чорнопопцями...
    ну так и никто и не спорит,что в Одессе сейчас команды нет,а большинство - легионеры ДК,но я так понял,что ответить на комментарий конструктивно хотя бы банальным "от любви до ненависти - один шаг" никто нихрена не желает. смешные стрелочники
    Ссылка
    lenares85
    online
    lenares85, 28.08.2021 22:54
    0
    CheMP, 28.08.2021 22:42
    как меня умиляют динамовские болелы: уже готовы задницу вылизывать Цыгану(да-да,именно так называли они Луческу,когда тот тренировал Шахтёр),восхищаются игрой нынешнего цыганского табора(да-да,именно так они называли Шахтёр при Луческу),вслушиваются в слова Будулая(да-да,именно так они его кличили) и всматриваются в состав своих обезьян(да-да,именно так они называли легионеров Шахтёра при Луческу). их,болельщиков,не смущают покупки Луческу,подписывание легионеров,они не кричат(!!!),как кричали в сторону Шахтёра,зачем нужны легионеры,когда есть свои воспитанники! у них проблема с РОдригесом,но они засунули языки в задницу и "забыли" как орали про Матузалема,Виллиана про "золотую ахметовскую рыжетараканью клетку"...тьфу на вас,склеротики и лицемеры
    Так Динамо его изменило в лучшую сторону. Он гнал на судейство нил постоянно щас ни слова, набирал чернокожих не давал сборников, щас 8-10 человек сборники, в проигреше винил всех даже того кто мячи подавал сейчас нет. Потому что атмосфера в Динамо раскрывает положительное , а в Шахтере только негативные черты человека ,как какое то гнилое место .Виноват кто создал такую атмосферу Ахмеетов и павелка их политика
    Ссылка
    Shara
    online
    Shara, 28.08.2021 22:54
    -2
    CheMP, 28.08.2021 22:42
    как меня умиляют динамовские болелы: уже готовы задницу вылизывать Цыгану(да-да,именно так называли они Луческу,когда тот тренировал Шахтёр),восхищаются игрой нынешнего цыганского табора(да-да,именно так они называли Шахтёр при Луческу),вслушиваются в слова Будулая(да-да,именно так они его кличили) и всматриваются в состав своих обезьян(да-да,именно так они называли легионеров Шахтёра при Луческу). их,болельщиков,не смущают покупки Луческу,подписывание легионеров,они не кричат(!!!),как кричали в сторону Шахтёра,зачем нужны легионеры,когда есть свои воспитанники! у них проблема с РОдригесом,но они засунули языки в задницу и "забыли" как орали про Матузалема,Виллиана про "золотую ахметовскую рыжетараканью клетку"...тьфу на вас,склеротики и лицемеры
    Ха-ха, дырамо минусует. Правдв глаза колет. Вылизывают, и говорят, что сладко
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 28.08.2021 22:53
    -3
    avk2307, 28.08.2021 22:51
    Ну ты в принципе тоже не по сути статьи провокацию вбросил.
    Тебе и ответили тем же
    где провокация?! я продолжил разговор и дискуссию из онлайна матча ДК-Колос и поста с заголовком от спортуа
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 28.08.2021 22:53
    0
    CheMP, 28.08.2021 22:46
    причём здесь Черноморец. по сути есть что сказать?
    по-суті, Одесі - команди нема... жаль... а в Києві - є... (хоча б якась..) Ще й ділиться молодняком з рассєйскімі Чорнопопцями...
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 28.08.2021 22:51
    +2
    CheMP, 28.08.2021 22:46
    причём здесь Черноморец. по сути есть что сказать?
    Ну ты в принципе тоже не по сути статьи провокацию вбросил.
    Тебе и ответили тем же
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 28.08.2021 22:49
    -1
    ...а Лесик би сказав: "будєм біцца! Мяч круглий, команда рвьоцца в бой... ПАкажем, на чьто ми спАцобни..."
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    Interstellar Петрович, 28.08.2021 22:48
    -2
    А как же великий клуб?
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 28.08.2021 22:46
    -6
    Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua, 28.08.2021 22:45
    ей, мАрячек,а шо там в Одессе, говорили шо не будем болеть за этот Черноморец, а в итоге шо получаем, уже в двух матчах домашних все как один болеют за Черноморец,а не там за всяких кротов, сашков
    причём здесь Черноморец. по сути есть что сказать?
    Ссылка
    Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
    Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua, 28.08.2021 22:45
    +6
    CheMP, 28.08.2021 22:42
    как меня умиляют динамовские болелы: уже готовы задницу вылизывать Цыгану(да-да,именно так называли они Луческу,когда тот тренировал Шахтёр),восхищаются игрой нынешнего цыганского табора(да-да,именно так они называли Шахтёр при Луческу),вслушиваются в слова Будулая(да-да,именно так они его кличили) и всматриваются в состав своих обезьян(да-да,именно так они называли легионеров Шахтёра при Луческу). их,болельщиков,не смущают покупки Луческу,подписывание легионеров,они не кричат(!!!),как кричали в сторону Шахтёра,зачем нужны легионеры,когда есть свои воспитанники! у них проблема с РОдригесом,но они засунули языки в задницу и "забыли" как орали про Матузалема,Виллиана про "золотую ахметовскую рыжетараканью клетку"...тьфу на вас,склеротики и лицемеры
    ей, мАрячек,а шо там в Одессе, говорили шо не будем болеть за этот Черноморец, а в итоге шо получаем, уже в двух матчах домашних все как один болеют за Черноморец,а не там за всяких кротов, сашков
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 28.08.2021 22:42
    -6
    как меня умиляют динамовские болелы: уже готовы задницу вылизывать Цыгану(да-да,именно так называли они Луческу,когда тот тренировал Шахтёр),восхищаются игрой нынешнего цыганского табора(да-да,именно так они называли Шахтёр при Луческу),вслушиваются в слова Будулая(да-да,именно так они его кличили) и всматриваются в состав своих обезьян(да-да,именно так они называли легионеров Шахтёра при Луческу). их,болельщиков,не смущают покупки Луческу,подписывание легионеров,они не кричат(!!!),как кричали в сторону Шахтёра,зачем нужны легионеры,когда есть свои воспитанники! у них проблема с РОдригесом,но они засунули языки в задницу и "забыли" как орали про Матузалема,Виллиана про "золотую ахметовскую рыжетараканью клетку"...тьфу на вас,склеротики и лицемеры
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 28.08.2021 22:38
    -16
    ....Но мы второй год играем, развиваемся и прогрессируем..... (с)

    Особенно был виден прогресс в товарняке с Интером. Да чё там, супер-прогресс
    Ссылка
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