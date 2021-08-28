Мирча ЛУЧЕСКУ: «Все соперники в группе ЛЧ сейчас по уровню выше Динамо»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу оценил победу 7:0 в матче УПЛ против «Колоса». Тренер вернулся к работе у поля после проблем со здоровьем.

Кроме того, Луческу прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов, где команда сыграет с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой».

«Доволен, но немного устал. Победа приносит хорошее настроение. Я рад, что присутствовал на этом матче. Удался нам первый тайм, а во втором сбавили обороты, расслабились немного. Результат показывает нашу силу, хотя «Колос» - хорошая команда, просто неудачный день для них. Мы реализовали почти все, что создали».

«Лига чемпионов? Сильная группа, будем пытаться. Очень серьезно отнесемся ко всем противникам. Все три соперника играют на уровне, который выше, чем у «Динамо». Но мы второй год играем, развиваемся и прогрессируем».

«Как по мне, в прошлом году в ЛЧ играли на равных со всеми, но индивидуальные ошибки сказались. Была разница в классе и опыте», - сказал Луческу.