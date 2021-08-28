Оценки матча Динамо – Колос. Шикарный поединок киевлян

Сразу три игрока киевлян разделили звание лучшего

  • 28.08.2021 22:29
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Оценки матча Динамо – Колос. Шикарный поединок киевлян
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» на своем поле разгромило «Колос» (7:0) в поединке 6-го тура украинской Премьер-лиги.

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Наиболее высокую оценку (7.5) получили хавбеки «Динамо» Виталий Буяльский, Карлос Де Пена и Виктор Цыганков.

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Колос» – 7:0:

  

Замены «Динамо»: Рамирес - 5,5; Вербич - 6,5; Караваев - 6,0; Шепелев - 6,0; Леднев - 6,0.

Замены «Колоса»: Нгамба  - 5,0; Богданов - 4,5; Нуриев  - 5,5; Данфа  - 5,0; Лысенко - 4,5.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Сначала:
    bonv
    bonv, 28.08.2021 22:42
    +2
    Винос Колоса...
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