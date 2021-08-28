Оценки матча Динамо – Колос. Шикарный поединок киевлян

Киевское «Динамо» на своем поле разгромило «Колос» (7:0) в поединке 6-го тура украинской Премьер-лиги.
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Наиболее высокую оценку (7.5) получили хавбеки «Динамо» Виталий Буяльский, Карлос Де Пена и Виктор Цыганков.
Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Колос» – 7:0:
Замены «Динамо»: Рамирес - 5,5; Вербич - 6,5; Караваев - 6,0; Шепелев - 6,0; Леднев - 6,0.
Замены «Колоса»: Нгамба - 5,0; Богданов - 4,5; Нуриев - 5,5; Данфа - 5,0; Лысенко - 4,5.
Источник — Sport.ua
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