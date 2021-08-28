Руслан КОСТЫШИН: «Колосу нужны изменения. Будет встреча с президентом»

Наставник «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал поражение 0:7 в матче УПЛ против «Динамо». Тренер проведет встречу с президентом клуба по поводу своего будущего.

«Это катастрофа. Быстрые голы, индивидуальные и тактические ошибки. На 5-й или 7-й минуте уже 0:2. «Колос» был не похож на себя, и в этом сезоне команда на себя не похожа. Хочется извиниться перед болельщиками. Мы проигрываем 0:7, а они поддерживают все равно на трибунах. Это настоящие болельщики».

«Команда нуждается в изменениях, это очевидно. Будет встреча с президентом завтра, посмотрим. Есть понимание того, в чем ошибки. Особенно в плане главного тренера, мои ошибки. Есть проблем очень много. Как там пели...Требуем перемен», - сказал Костышин.