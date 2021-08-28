В воскресенье 29 августа состоится матч шестого тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Минай» и «Шахтер».

Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить ее будет арбитр из Харькова Екатерина Монзуль. Начало встречи в 17:00.

«Минай» - «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» - «Шахтер», за которой можно следить здесь.