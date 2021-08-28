Первая лига. Успех Металлиста, победы Краматорска и Полесья

В Первой лиге состоялись четыре матча очередного тура. Лидером остается «Металлист», который обыграл «Волынь» и добыл шестую победу.
Отметим успехи «Краматорска» и «Полесья».
Первая лига. 6-й тур
Краматорск - Ужгород 3:2
Голы: Прокопчук, 15, Витенчук, 17, Гуничев, 83 - Гайдучик, 39, Шкиндер, 89
Полесье - Альянс 3:1
Голы: Нестеров, Коломоец, 50, 52 - Пиднебенной, 32
Нива - Агробизнес 1:1
Голы: Бичек, 11 - Когут, 62
Волынь - Металлист 0:3
Голы: Романюк, 69, Банада, 84, Пейшото, 90+3
Источник — Sport.ua
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