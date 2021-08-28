Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Признаю, что Днепр-1 не заслужил победу»

Наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич оценил победу 2:1 над «Металлистом 1925» в матче УПЛ. Тренер согласен с тем, что команда не заслужила три очка.

«Должен признать, что впервые за долгое время мы не заслуживали победить. Соперник здорово играл, контролировал ход встречи. Нам не удалось показать свой футбол, не попали в игру. Первый тайм просто проспали. Результат, конечно, нас устраивает. Играть не слишком хорошо и победить - это показатель солидной команды. Сегодня ничего не шло».

«Не было Довбика? Он в прошлом матче получил серьезный удар по ребрам, у него гематома. Есть большой вопрос, сыграет ли Довбик за сборную в ближайших матчах. Я скептичен по этому поводу».

«У нас 13 очков, мы достаточно высоко в таблице. Для нас это вызов, хочется быть стабильной командой», - сказал Йовичевич.