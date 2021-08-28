Валерий КРИВЕНЦОВ: «Сказать, что я расстроен - это ничего не сказать»

Наставник оценил поражение в матче УПЛ

  • 28.08.2021 19:20
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Валерий КРИВЕНЦОВ: «Сказать, что я расстроен - это ничего не сказать»
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Тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов оценил поражение 1:2 в матче УПЛ против «Днепра-1». Решающий гол был забит на 92-й минуте.

«Сказать, что я расстроен - это ничего не сказать. Переломный момент - это пенальти, а до того мы выглядели очень хорошо, контролировали ход встречи. А пенальти - первый момент у соперника. Наша команда не справилась».

«Очень обидно отдали игру «Днепру-1». Рад за удачный дебют Марлисона, который забил», - сказал Кривенцов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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