Черноморец забил 800-й мяч в чемпионатах Украины

Автором юбилейного гола стал Артур Авагимян

  • 28.08.2021 16:41
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Черноморец забил 800-й мяч в чемпионатах Украины
© УПЛ

В матче с «Александрией» (2:2) «Черноморец» забил 800-й мяч в чемпионатах Украины. Его автором на 68-й минуте встречи стал 24-летний полузащитник Артур Авагимян. А спустя 8 минут Владислав Ванат открыл счет уже девятой сотне голов «моряков» в УПЛ. 489 раз сине-черные поражали ворота соперников дома и 312 - в гостях.

Чаще других вынимали мяч из сетки в поединках с одесситами голкиперы запорожского «Металлурга» - 50 раз, «Карпат», «Кривбасса» - по 47, «Таврии» - 46, «Зари» - 44 и «Волыни» - 42. Список лучших бомбардиров «Черноморца» возглавляют Тимерлан Гусейнов - 66 голов, Александр Косырин - 52 и Сергей Гусев - 24.

Юбилейные голы «Черноморца» в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Автор гола

Соперник

Минута

Счет

1-й

06.03.1992

Юрий САК

Карпаты (д)

27' (1:1)

2:2

100-й

28.11.1993

Тимерлан ГУСЕЙНОВ

Буковина (д)

88' (4:0)

4:0

200-й

17.09.1995

Андрей ГАШКИН

Таврия (д)

51' (3:1)

4:3

300-й

20.04.1998

Павел СКОРОПАД

Ворскла (д)

3' (1:0)

2:2

400-й

15.07.2004

Сергей СИМОНЕНКО

Кривбасс (д)

3' (1:0)

3:1

500-й

17.06.2007

Сергей ДАНИЛОВСКИЙ

Карпаты (г)

83' (1:0)

1:0

600-й

03.03.2012

Игорь ЧАЙКОВСКИЙ*

Ильичевец (д)

74' (1:0)

1:0

700-й

18.10.2015

Евгений СТАРИКОВ

Металлург З (д)

4' (2:0)

5:2

800-й

27.08.2021

Артур АВАГИМЯН

Александрия (д)

68' (1:0)

2:2

* автогол.

 

 

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Источник — Sport.ua

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