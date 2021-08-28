В матче с «Александрией» (2:2) «Черноморец» забил 800-й мяч в чемпионатах Украины. Его автором на 68-й минуте встречи стал 24-летний полузащитник Артур Авагимян. А спустя 8 минут Владислав Ванат открыл счет уже девятой сотне голов «моряков» в УПЛ. 489 раз сине-черные поражали ворота соперников дома и 312 - в гостях.

Чаще других вынимали мяч из сетки в поединках с одесситами голкиперы запорожского «Металлурга» - 50 раз, «Карпат», «Кривбасса» - по 47, «Таврии» - 46, «Зари» - 44 и «Волыни» - 42. Список лучших бомбардиров «Черноморца» возглавляют Тимерлан Гусейнов - 66 голов, Александр Косырин - 52 и Сергей Гусев - 24.

Юбилейные голы «Черноморца» в чемпионатах Украины

Гол Дата Автор гола Соперник Минута Счет 1-й 06.03.1992 Юрий САК Карпаты (д) 27' (1:1) 2:2 100-й 28.11.1993 Тимерлан ГУСЕЙНОВ Буковина (д) 88' (4:0) 4:0 200-й 17.09.1995 Андрей ГАШКИН Таврия (д) 51' (3:1) 4:3 300-й 20.04.1998 Павел СКОРОПАД Ворскла (д) 3' (1:0) 2:2 400-й 15.07.2004 Сергей СИМОНЕНКО Кривбасс (д) 3' (1:0) 3:1 500-й 17.06.2007 Сергей ДАНИЛОВСКИЙ Карпаты (г) 83' (1:0) 1:0 600-й 03.03.2012 Игорь ЧАЙКОВСКИЙ* Ильичевец (д) 74' (1:0) 1:0 700-й 18.10.2015 Евгений СТАРИКОВ Металлург З (д) 4' (2:0) 5:2 800-й 27.08.2021 Артур АВАГИМЯН Александрия (д) 68' (1:0) 2:2

* автогол.