В матче с «Александрией» (2:2) «Черноморец» забил 800-й мяч в чемпионатах Украины. Его автором на 68-й минуте встречи стал 24-летний полузащитник Артур Авагимян. А спустя 8 минут Владислав Ванат открыл счет уже девятой сотне голов «моряков» в УПЛ. 489 раз сине-черные поражали ворота соперников дома и 312 - в гостях.
Чаще других вынимали мяч из сетки в поединках с одесситами голкиперы запорожского «Металлурга» - 50 раз, «Карпат», «Кривбасса» - по 47, «Таврии» - 46, «Зари» - 44 и «Волыни» - 42. Список лучших бомбардиров «Черноморца» возглавляют Тимерлан Гусейнов - 66 голов, Александр Косырин - 52 и Сергей Гусев - 24.
Юбилейные голы «Черноморца» в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
06.03.1992
|
Юрий САК
|
Карпаты (д)
|
27' (1:1)
|
2:2
|
100-й
|
28.11.1993
|
Тимерлан ГУСЕЙНОВ
|
Буковина (д)
|
88' (4:0)
|
4:0
|
200-й
|
17.09.1995
|
Андрей ГАШКИН
|
Таврия (д)
|
51' (3:1)
|
4:3
|
300-й
|
20.04.1998
|
Павел СКОРОПАД
|
Ворскла (д)
|
3' (1:0)
|
2:2
|
400-й
|
15.07.2004
|
Сергей СИМОНЕНКО
|
Кривбасс (д)
|
3' (1:0)
|
3:1
|
500-й
|
17.06.2007
|
Сергей ДАНИЛОВСКИЙ
|
Карпаты (г)
|
83' (1:0)
|
1:0
|
600-й
|
03.03.2012
|
Игорь ЧАЙКОВСКИЙ*
|
Ильичевец (д)
|
74' (1:0)
|
1:0
|
700-й
|
18.10.2015
|
Евгений СТАРИКОВ
|
Металлург З (д)
|
4' (2:0)
|
5:2
|
800-й
|
27.08.2021
|
Артур АВАГИМЯН
|
Александрия (д)
|
68' (1:0)
|
2:2
* автогол.
Источник — Sport.ua
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