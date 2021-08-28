Остап МАРКЕВИЧ: «Мариуполю нужно в пожарном порядке усилить состав»

Тренер просит об усилении

  • 28.08.2021 16:45
  • 372 просмотра
  • 5 комментариев
Остап МАРКЕВИЧ: «Мариуполю нужно в пожарном порядке усилить состав»
© fcmariupol.com

Наставник «Мариуполя» оценил поражение от «Ингульца» со счетом 0:3 в матче 6-го тура УПЛ. Тренер настаивает на срочном усилении состава.

«Жизнь на этом не закончилась. Нужно это пережить и двигаться дальше. Серьезных претензий к команде нет, есть пожелания, особенно к защитникам. Нужно более ответственно подходить к моментам, очень уж легко проходят нашу оборону. Но у нас много молодежи, многим игрокам по 17-18 лет, им нужен такой опыт».

«Кроме того, много травмированных в центре поля - Чех, Очеретько... Нам нужно в пожарном порядке усиление, и усиление не молодыми игроками, а теми, кто смогут вытянуть эту ситуацию. Я говорил, что нужно 3-4 игрока, но вижу, что нужно больше людей», - сказал Маркевич.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Nomad
    online
    Nomad, 28.08.2021 17:00
    0
    Ну так берите из Яруда, Краматорска, Курахово.)
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    Fanat
    Fanat, 28.08.2021 16:59 (изменен)
    0
    Мариуполю нужно в пожарном порядке в первою лигу !!!
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    Владимир Дьяков
    online
    Владимир Дьяков, 28.08.2021 16:58
    0
    Главного тренера надо усиливать в первую очередь, у него видите ли нет претензий к команде, 5 игр продули, а кто сборы предсезонные проводил, дядя, что ли.
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    stopor2016
    online
    stopor2016, 28.08.2021 16:55
    +1
    А зав складом-то - Ахмет ...
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    dd dent
    online
    dd dent, 28.08.2021 16:49
    +3
    Запрос в шахту отправил бы с просьбой выслать 3-4 игрока в аренду
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