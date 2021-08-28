Остап МАРКЕВИЧ: «Мариуполю нужно в пожарном порядке усилить состав»

Наставник «Мариуполя» оценил поражение от «Ингульца» со счетом 0:3 в матче 6-го тура УПЛ. Тренер настаивает на срочном усилении состава.

«Жизнь на этом не закончилась. Нужно это пережить и двигаться дальше. Серьезных претензий к команде нет, есть пожелания, особенно к защитникам. Нужно более ответственно подходить к моментам, очень уж легко проходят нашу оборону. Но у нас много молодежи, многим игрокам по 17-18 лет, им нужен такой опыт».

«Кроме того, много травмированных в центре поля - Чех, Очеретько... Нам нужно в пожарном порядке усиление, и усиление не молодыми игроками, а теми, кто смогут вытянуть эту ситуацию. Я говорил, что нужно 3-4 игрока, но вижу, что нужно больше людей», - сказал Маркевич.