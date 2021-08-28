Известен календарь матчей Зари в групповом раунде Лиги конференций

УЕФА опубликовал календарь матчей группового раунда Лиги конференций сезона 2021/22.
В групповом турнире примет участие единственный украинский клуб «Заря». Луганчане попали в группу С, где сыграет с «Ромой», софийским ЦСКА и норвежским «Буде Глимт».
Расписание матчей «Зари»:
16 сентября. 22:00
«Буде-Глимт» - «Заря»
20 сентября. 19:45
«Заря» - «Рома»
21 октября. 22:00
ЦСКА - «Заря»
4 ноября. 19:45
«Заря» - ЦСКА
25 ноября. 22:00
«Рома» - «Заря»
9 декабря. 19:45
«Заря» - «Буде-Глимт»
Источник — Sport.ua
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