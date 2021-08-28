Известен календарь матчей Зари в групповом раунде Лиги конференций

Начнут луганчане с выезда в «Буде-Глимт»

  • 28.08.2021 15:42
  • 2301 просмотр
  • 2 комментария
Известен календарь матчей Зари в групповом раунде Лиги конференций
© ФК Заря Луганск

УЕФА опубликовал календарь матчей группового раунда Лиги конференций сезона 2021/22.

В групповом турнире примет участие единственный украинский клуб «Заря». Луганчане попали в группу С, где сыграет с «Ромой», софийским ЦСКА и норвежским «Буде Глимт».

Расписание матчей «Зари»:

16 сентября. 22:00
«Буде-Глимт» - «Заря»

20 сентября. 19:45 
«Заря» - «Рома»

21 октября. 22:00
ЦСКА - «Заря»

4 ноября. 19:45
«Заря» - ЦСКА

25 ноября. 22:00
«Рома» - «Заря»

9 декабря. 19:45
«Заря» - «Буде-Глимт»

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    said Andre
    said Andre, 28.08.2021 16:43 (изменен)
    0
    После первой игры увидем уровень.
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    vasilichn
    vasilichn, 28.08.2021 16:32
    0
    От мужиков осталось только пустое слово.
    Если выиграют в первом матче, то изменят свой статус.
    Если...
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