Гусева не будет в тренерском штабе сборной Украины

УАФ не договорилась с «Динамо»

  • 28.08.2021 14:32
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Гусева не будет в тренерском штабе сборной Украины
© ФК Динамо Киев. Олег Гусев

29 августа руководство УАФ представит общественности новый тренерский штаб национальной сборной Украины.

Как сообщает источник, помощник главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу, Олег Гусев, в итоге пока что так и не станет одним из тренеров национальной сборной.

По имеющейся информации, несмотря на то, что Александр Петраков хотел видеть Гусева в своем штабе, не против совместительства был и молодой специалист «Динамо», но в итоге переговорный процесс между руководством УАФ и боссами столичного клуба на официальном уровне так и не состоялся.

Таким образом, на данный момент в будущий тренерский штаб Петракова войдут Андрей Анненков, Александр Шовковский, Вячеслав Кернозенко (тренер вратарей), Вячеслав Руженцев и Иван Баштовый.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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