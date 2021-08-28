Гусева не будет в тренерском штабе сборной Украины

29 августа руководство УАФ представит общественности новый тренерский штаб национальной сборной Украины.
Как сообщает источник, помощник главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу, Олег Гусев, в итоге пока что так и не станет одним из тренеров национальной сборной.
По имеющейся информации, несмотря на то, что Александр Петраков хотел видеть Гусева в своем штабе, не против совместительства был и молодой специалист «Динамо», но в итоге переговорный процесс между руководством УАФ и боссами столичного клуба на официальном уровне так и не состоялся.
Таким образом, на данный момент в будущий тренерский штаб Петракова войдут Андрей Анненков, Александр Шовковский, Вячеслав Кернозенко (тренер вратарей), Вячеслав Руженцев и Иван Баштовый.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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