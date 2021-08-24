Петраков пригласил Гусева в свой тренерский штаб

Ассистент Мирчи Луческу может стать тренером сборной Украины

  • 24.08.2021 16:28
  • 614 просмотров
  • 1 комментарий
Петраков пригласил Гусева в свой тренерский штаб
© 1927.kiev.ua

Ассистент главного тренера «Динамо» Олег Гусев был приглашен в тренерский штаб национальной сборной Украины.

Александр Петраков хочет видеть специалиста среди помощников, поскольку основной костяк футболистов национальной команды - динамовский и Гусев является авторитетной футбольной фигурой.

Однако, скорее всего, Олег останется в киевском «Динамо», потому что есть много работы в стане «бело-синих» и руководство клуба не желает его отпускать.

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Источник — 1927.kiev.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    Александр Шевченко
    online
    Александр Шевченко, 24.08.2021 16:41
    0
    Павелка совсем того? Хочет Динамо изнутри истребить? Кротячего ассистента лучше попросите, хотя ... стоп там же одни бразилы играют, философия не та, для сборной)
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