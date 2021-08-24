Петраков пригласил Гусева в свой тренерский штаб

Ассистент главного тренера «Динамо» Олег Гусев был приглашен в тренерский штаб национальной сборной Украины.
Александр Петраков хочет видеть специалиста среди помощников, поскольку основной костяк футболистов национальной команды - динамовский и Гусев является авторитетной футбольной фигурой.
Однако, скорее всего, Олег останется в киевском «Динамо», потому что есть много работы в стане «бело-синих» и руководство клуба не желает его отпускать.
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Источник — 1927.kiev.ua
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