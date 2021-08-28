Зинченко в запасе Ман Сити на матч с Арсеналом

Стали известные стартовые составы на матч 3-го тура АПЛ

  • 28.08.2021 14:06
  • 518 просмотров
  • 1 комментарий
Зинченко в запасе Ман Сити на матч с Арсеналом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

В рамках третьего тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимает «Арсенал». Встреча состоится 28 августа в 14:30 по Киеву. 

Украинец Александр Зинченко начнет встречу на скамейке запасных.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу, Родри, Гюндоган, Бернарду Силва, Грилиш, Торрес, Жезус.
Запасные: Штеффен, Стоунс, Аке, Стерлинг, Зинченко, Фернандиньо, Марез, Дойл, Палмер.

«Арсенал»: Лено, Чемберс, Холдинг, Колашинац, Седрик, Джака, Смит-Роу, Тирни, Сака, Эдегор, Обамеянг.
Запасные: Рэмсдейл, Оконкво, Тавареш, Мари, Мэйтленд-Найлз, Локонга, Эль-Ненни, Мартинелли, Ляказетт.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Арсенал».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 28.08.2021 14:50
    0
    Не удивительно, команде нужно атаковать а не квадраты гонять на своей половине поля. И вообще после их с седан заявлений в полицию, ему пока не до футбола.
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