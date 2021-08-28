Зинченко в запасе Ман Сити на матч с Арсеналом

В рамках третьего тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимает «Арсенал». Встреча состоится 28 августа в 14:30 по Киеву.
Украинец Александр Зинченко начнет встречу на скамейке запасных.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу, Родри, Гюндоган, Бернарду Силва, Грилиш, Торрес, Жезус.
Запасные: Штеффен, Стоунс, Аке, Стерлинг, Зинченко, Фернандиньо, Марез, Дойл, Палмер.
«Арсенал»: Лено, Чемберс, Холдинг, Колашинац, Седрик, Джака, Смит-Роу, Тирни, Сака, Эдегор, Обамеянг.
Запасные: Рэмсдейл, Оконкво, Тавареш, Мари, Мэйтленд-Найлз, Локонга, Эль-Ненни, Мартинелли, Ляказетт.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Арсенал».
Источник — Sport.ua
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