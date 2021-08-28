Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ливерпуль - Челси

В субботу, 28 августа, состоится матч 3-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Челси».
Матч пройдет в Ливерпуле и начнется в 19:30.
«Ливерпуль» - «Челси». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии.
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Источник — Sport.ua
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