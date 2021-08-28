Вице-президент Кривбасса: «Зеленский переживает о судьбе нашего клуба»

Артем Гагарин рассказал о планах криворожского клуба

  • 28.08.2021 11:00
  • 1155 просмотров
  • 6 комментариев
Вице-президент Кривбасса: «Зеленский переживает о судьбе нашего клуба»
© ФК Динамо Киев. Владимир Зеленский

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин рассказал, как клуб планирует развиваться, а также об отношении Владимира Зеленского к команде из родного города.

«Инфраструктура? Мы готовим не одну арену, а две. Первую строят - стадион «Металлург», 20 000 мест будет там. Это «Большое строительство» - программа президента. Но у нас тут есть и своя небольшая стройка. Мы на стадионе «Горняк» строим трибуны. У нас есть цель - сделать 4 500 мест, чтобы эта арена была резервной для игр УПЛ. Это я про наши планы.

Президент? Он очень футбольный человек. Он играл в футбол. У него четкое убеждение, что в больших городах должна быть футбольная команда. Особенно с такой историей, как у «Кривбасса», «Карпат», «Черноморца», «Металлиста». Он переживает о судьбе «Кривбасса», - сказал Гагарин.

Напомним, накануне «Кривбасс» одержал волевую победу над «Подольем».

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Vadya
    Vadya, 28.08.2021 12:05
    +1
    ZaE, 28.08.2021 11:33
    Та кому ви потрібні, разом з вашою зеленою соплею...
    А кому потрібні ви разом з вашим кумом плєшивого?
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 28.08.2021 12:03
    -1
    euro2012_za_2012euro, 28.08.2021 12:00
    ЗЕлёное хапает и переживает за Выборы.
    и очень боится потерять власть. вон как на передаче на 1+1 его ужаснуло когда ему сказали что у него 12 месяцев президентства осталось, он бедный чуть заикой не стал
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 28.08.2021 12:00
    -1
    ЗЕлёное хапает и переживает за Выборы.
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 28.08.2021 11:41
    -1
    млин за 2 года Зе научился воровать так шо рыгалы отдыхают. эт как в Харькове под лозунгом Евро 2012 для Метала построили стадион. но у меня токо один вопрос а что со стадионом Металлург?
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    bullyUA
    bullyUA, 28.08.2021 11:40
    -1
    Футбольный клуб за счет здоровья жителей Кривого Рога. Спонсору клуба отдал карьер в городе. Идут взрывы и весь город в красной пыли.
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    ZaE
    ZaE, 28.08.2021 11:33
    -1
    Та кому ви потрібні, разом з вашою зеленою соплею...
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