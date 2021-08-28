Вице-президент Кривбасса: «Зеленский переживает о судьбе нашего клуба»

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин рассказал, как клуб планирует развиваться, а также об отношении Владимира Зеленского к команде из родного города.

«Инфраструктура? Мы готовим не одну арену, а две. Первую строят - стадион «Металлург», 20 000 мест будет там. Это «Большое строительство» - программа президента. Но у нас тут есть и своя небольшая стройка. Мы на стадионе «Горняк» строим трибуны. У нас есть цель - сделать 4 500 мест, чтобы эта арена была резервной для игр УПЛ. Это я про наши планы.

Президент? Он очень футбольный человек. Он играл в футбол. У него четкое убеждение, что в больших городах должна быть футбольная команда. Особенно с такой историей, как у «Кривбасса», «Карпат», «Черноморца», «Металлиста». Он переживает о судьбе «Кривбасса», - сказал Гагарин.

Напомним, накануне «Кривбасс» одержал волевую победу над «Подольем».