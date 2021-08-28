Свитолина и Калинина узнали первых соперниц в основе US Open

На Открытом чемпионате США завершились матчи квалификации

  • 28.08.2021 10:28
  • 1405 просмотров
  • 2 комментария
Свитолина и Калинина узнали первых соперниц в основе US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Ангелина Калинина узнали первых соперниц в основе Открытого чемпионата США.

Свитолина в первом круге встретится с Ребеккой Марино (№175). Канадка впервые с 2011 года выступает на US Open. Лучший результат на турнире она показала в 2010 году, когда дошла до второго круга.

Калинина на старте сыграет против Майяр Шериф, попавшей в основную сетку в статусе «лаки-лузера». Для египтянки это дебютное выступление на US Open.

Напомним, накануне Свитолина пробилась в первый финал за 11 месяцев.

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Источник — Большой теннис Украины

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Michael Benko
    Michael Benko, 28.08.2021 10:46
    +2
    Слава Богу не Конюх, не Радучану. Побеждать нужною
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    axylinam
    axylinam, 28.08.2021 10:30
    +3
    Отличный жребий
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