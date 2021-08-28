Свитолина и Калинина узнали первых соперниц в основе US Open

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Ангелина Калинина узнали первых соперниц в основе Открытого чемпионата США.

Свитолина в первом круге встретится с Ребеккой Марино (№175). Канадка впервые с 2011 года выступает на US Open. Лучший результат на турнире она показала в 2010 году, когда дошла до второго круга.

Калинина на старте сыграет против Майяр Шериф, попавшей в основную сетку в статусе «лаки-лузера». Для египтянки это дебютное выступление на US Open.

Напомним, накануне Свитолина пробилась в первый финал за 11 месяцев.