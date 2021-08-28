Юрий МОРОЗ: «Не стушевались и могли выиграть у Александрии»

Главный тренер одесского «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал ничью с «Александрией» (2:2) в шестом туре украинской Премьер-лиги.

«Может быть, до игры мы бы радовались этой ничьей. Но сегодня, выигрывая по ходу поединка, не удержали поединок. При счете 2:1 сбились на навал, отошли просто к своим воротам и пропустили второй мяч. Но ребята молодцы. Они показали игровую дисциплину, выполняли установку. Играя сегодня против крепкой команды, они не стушевались и могли выиграть», - сказал Мороз.